РИАМО - 2 ноя. Поклонники творчества Антона Чехова смогут посетить места в Московской области, которые связаны с жизнью и творчеством писателем, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Говорят, творчество Чехова осеннее по духу. Самое время проехать по его местам в наше Подмосковье. Поклонники Антона Павловича, конечно, знают про подмосковную усадьбу Мелихово. Писатель сам занимался и жильем, и прудом, и садом. Говорил: «Мне кажется, что я, если бы не литература, мог бы быть садовником», - написал губернатор в Instagram.

Воробьев обратил внимание, что Чехов был еще и врачом - практиковал в подмосковных клиниках. В Воскресенске (сейчас это Истра) проходил медпрактику. Немного поработал и в Звенигороде. Там сохранился дом, в котором он жил и именно там появились его «больничные» истории.

А в Чехове, бывшей Лопасне, есть почта, в строительстве которой участвовал писатель. Сейчас там музей писем Антона Павловича. По ним можно изучать его биографию.