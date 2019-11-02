РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В подмосковном Подольске отловили двух безнадзорных собак на Комсомольской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных животных на улице Комсомольская. Она отметила, что на территории завода «Зингер» живут собаки. По ее мнению, животных необходимо стерилизовать.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории Комсомольской улицы. Сообщаю, что был произведен отлов двух безнадзорных животных», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.