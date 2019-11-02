РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В субботу днем в центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 13:29 в Подольске образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от съезда с улицы Овражный тупик (Дом-музей Ленина) на проспект Ленина до автобусной остановки «Автоколонна 1127» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Стекольникова, Революционный проспект, Курская и других.