РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье и Москве до вечера 4 ноября установили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности на территории Московской области и столицы объявили с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября.

«Желтый» уровень объявили также в Тульской, Ивановской, Тамбовской, Курской и Орловской областях.

В субботу при облачной с прояснениями погоде существенных осадков в регионе не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 2-4 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов.

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