РИАМО - 2 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин провел кадровые перестановки в девяти районах из 17, расположенных в Северо-Восточном округе столицы, соответствующие документы размещены на официальном сайте градоначальника.

Так, Собянин освободил Сергея Киржакова от замещаемой должности главы управы Ярославского района города Москвы и уволил с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

«Назначить Бурцева Михаила Михайловича на должность главы управы Ярославского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы района Ростокино города Москвы», - отмечается в распоряжении.

Также мэр назначил Елену Колесову на должность главы управы района Лианозово города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы. Сергей Юрьев стал главой управы района Бибирево города Москвы, Вадим Бужгулашвили возглавил управу Алексеевского района города.

Кроме этого, Екатерину Потапенко назначили на должность главы управы района Северный, а Роберто Леонова главой управы Лосиноостровского района, Павла Литовченко сделали главой управы района Отрадное города Москвы.

Владимир Литовский стал главой управы района Марьина роща города Москвы, а Светлану Гордикову назначили на должность главы управы района Ростокино города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы.