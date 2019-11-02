РИАМО - 2 ноя. В концертном зале «Крокус Сити Холл» проходит праздничный концерт в честь наступающего Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам МВД Подмосковья, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Московская область традиционно считается ведущей по многим показателям. Очень приятно, что благодаря вашей работе, вашей службе, за последнее время мы видим значительную положительную динамику в системе безопасности. Область огромная, личный состав порядка 30 тысяч, на вас ложится огромная ответственность. Очень приятно, что мы видим в разных направлениях значительные улучшения», - сказал Воробьев.

Он добавил, что особенные слова благодарности хотел сказать тем, кто отвечает за дороги.

«В рамках указа президента мы последние шесть лет показываем лучшую динамику в стране по снижению смертности», — сказал губернатор.

Воробьев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, знаки «За доблесть и мужество», а также денежные премии в рамках конкурса «Лучший участковый полиции Московской области».

В октябре Московская области попала в топ-15 наиболее безопасных субъектов России, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 57287 преступлений, это на 2,3 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

День сотрудника органов внутренних дел РФ (до 2011 года - День российской милиции) - профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации, отмечается 10 ноября. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».