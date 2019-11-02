РИАМО - 2 ноя. Москвичи смогут попасть на бесплатные мастер-классы, лекции и семинары в центрах госуслуг «Мои документы» до 10 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» ведущий поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru и покажет, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения. Посетителям также расскажут обо всех существующих электронных услугах и ответят на вопросы. Регистрация на мастер-классы не требуется», - отмечается в материале.

5 ноября во флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной, дом 2 состоится семинар «Как преодолеть границы. Рекомендации для начинающих бизнес за рубежом». Занятие будет посвящено работе с иностранными партнерами. Кроме того, участники обсудят ситуацию на мировом рынке, поговорят о тенденциях и перспективах ведения внешнеэкономической деятельности. Начало в 13:00. Нужна предварительная регистрация.

В этот же день во флагманском офисе «Мои документы» на юго-западе столицы проведут семинар «Создание бизнес-плана и системы бюджетов для кофейни». Участники узнают, что такое бизнес-план и как составлять капитальный бюджет. Начало в 19:00. Нужна предварительная регистрация.

6 ноября, в среду, центр госуслуг «Мои документы» района Матушкино приглашает на мастер-класс «Цветы в технике оригами». Специалисты центра поддержки семьи и детства расскажут, как сделать объемные цветы. Занятие пройдет с 16:00 до 18:00. А с 17:00 до 18:00 в этот же день в центре госуслуг района Беговой (улица Правды, дом 33) участников мастер-класса «Посадка кедровых орешков» научат высаживать кедр, а также расскажут о его полезных свойствах.

Кроме того, 6 ноября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО пройдет семинар «Как открыть клинику с нуля. 24 шага к открытию собственной клиники». Специалисты разберут алгоритмы открытия медицинского учреждения. Начало в 19:00. Нужна предварительная регистрация.

Также там же с 19:00 до 21:00 7 ноября ведущий рекламщик России Дмитрий Сендеров прочитает лекцию «Строим сильный бренд. Как создать выдающийся бренд в условиях сверхконкуренции и неопределенности». Он расскажет о главных маркетинговых трендах, о том, как справляться со сложностями на пути развития бизнеса, а также раскроет другие вопросы брендирования. Для участия необходимо зарегистрироваться.

9 ноября с 08:00 до 20:00 в центре госуслуг районов Богородское и Метрогородок (Открытое шоссе, дом 8) пройдет мастер-класс по изготовлению тематических открыток «Пейзажи и натюрморты».

В этот же день на семинаре «Интернет-образование: как не потратить время впустую» во флагманском офисе ЮЗАО специалисты подробнее расскажут об онлайн-образовании. Начало в 11:00. Нужна предварительная регистрация.

Во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО 9 ноября на семинаре «Принципы постановки и достижения целей: как получить то, что хочешь в жизни и бизнесе» можно будет узнать, как преодолеть лень и начать действовать, правильно расставить приоритеты, а также повысить эффективность. Встреча пройдет с 13:00 до 15:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

А в 17:00 там же начнется семинар «Как привлечь реальных клиентов и продавать через YouTube». Специалисты расскажут, что такое YouTube и зачем он нужен в бизнесе, а также дадут советы о том, как влиять на свою целевую аудиторию. Необходима предварительная регистрация.

10 ноября центр госуслуг района Зябликово (улица Мусы Джалиля, дом 21) приглашает детей на мастер-класс «Оригами» по изготовлению фигурок из бумаги. Занятие начнется в 12:00.