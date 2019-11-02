РИАМО – 2 ноя. Следователи предъявили новое обвинение экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, арестованному по делу о коррупции, передает ТАСС.

«В новом обвинении изменились всего лишь некоторые формулировки, а в первоначальном обвинении исправлены орфографические нюансы», - сказал адвокат Шестуна Олег Белов.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 170 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.