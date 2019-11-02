РИАМО - 2 ноя. На станциях метро Москвы возле стадиона «ВТБ Арена» в субботу могут ограничить вход и выход из-за проведения футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

В 14:00 на стадионе «ВТБ Арена» начнется матч между футбольными командами «Динамо» и «Ахмат».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

До стадиона удобнее всего добраться от станций метро «Динамо» и «Петровский парк».

Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.