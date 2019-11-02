РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. На стадионе «Темп» Домодедова постелили итальянский искусственный газон, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово.

«Поле с натуральным газоном, посеянное по требованиям ФИФА перед чемпионатом мира по футболу, было заменено на современное искусственное покрытие, чтобы секции стадиона, а также городские команды могли играть в футбол и тренироваться круглый год. <...> Сейчас на стадионе постелен итальянский искусственный газон Italgreen DMD», - говорится в сообщении.

Замена произведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

На стадионе «Темп» сейчас проводится завершающий этап работ по реконструкции. Осталось возвести новый забор, убрать и облагородить прилегающую территорию.

Юные футболисты вместе с рабочими и администрацией стадиона «Авангард»уже посадили елки, которые к следующему году смогут радовать глаз спортсменов.