РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска оградили выкопанную яму для установки уличного фонаря, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил проведения земляных работ в микрорайоне Климовск. Он отметил, что у дома 23А по улице Рощинская проводили работы по установке уличных фонарей и выкопали яму рядом с тротуаром. Он добавил, что яму никак не огородили, а при этом она находится у дорожки к детскому саду.

«Рассмотрев обращение по вопросу установки ограждения в зоне проведения работ в микрорайоне Климовск на улице Рощинская сообщаем, что факты подтвердились. Работы по установке ограждения проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.