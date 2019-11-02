РИАМО - 2 ноя. Сотрудники Главного управления МЧС России по Подмосковью получат премии в размере 10 тысяч рублей за работу в пожароопасный период-2019, соответствующее постановление правительства региона есть в распоряжении РИАМО.

«Правительство Московской области постановляет: оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде выплат 4490 сотрудникам Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных учреждений <…> на территории Московской области», — говорится в документе.

Премию в размере 10 тысяч рублей выплатят за решение вопросов защиты населения от ЧС, достижение планового показателя по сокращению количества погибших при пожарах.