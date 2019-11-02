РИАМО - 2 ноя. Неизвестный угнал дорогостоящий автомобиль в Подольске, ведется розыск преступник и машины, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне вечером в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 05:30 до 06:30 от дома на Привокзальной площади в Подольске неизвестный похитил его автомашину Kia Sportage 2017 года выпуска. Сумма ущерба – свыше 1,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.