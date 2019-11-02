РИАМО - 2 ноя. В длинные выходные, с 2 по 4 ноября, в Москве офисы «Мои документы», органы ЗАГС, поликлиники и спецстоянки будут работать по особому графику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для удобства москвичей офисы «Мои документы» 2 и 3 ноября будут работать в обычном режиме — с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 4 ноября для центров предоставления госуслуг станет выходным», - отмечается в материале.

В субботу расположенные в «Моих документах» подразделения отдела по вопросам миграции МВД будут принимать посетителей с 09:00 до 16:45, 3 и 4 ноября — выходные дни. Структурные подразделения, которые занимаются регистрацией рождения, установления отцовства и смерти, 3 ноября будут работать по стандартному графику центров госуслуг — с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах — с 10:00 до 22:00. 4 ноября — выходной.

В столичных отделах ЗАГС 3 и 4 ноября принимать посетителей не будут.

Кроме того, столичные поликлиники и женские консультации в субботу работают по графику субботы, а 3 ноября по графику воскресенья. В День народного единства попасть на прием во взрослую поликлинику можно с 09:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому также будут оказывать до 16:00. Травматологические пункты будут открыты согласно графику работы поликлиник либо круглосуточно.

Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Вызвать врача можно до 14:30. Травматологические отделения будут открыты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00. Женские консультации будут принимать пациенток с 09:00 до 16:00 на базе одного из учреждений округа. Дежурные аптечные пункты в поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. Обособленные аптеки — с 10:00 до 18:00, дежурные аптеки — круглосуточно.

В субботу территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО), центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства работают по обычному графику. В воскресенье, 3 ноября, учреждения соцзащиты не работают.

4 ноября ТЦСО открыты с 09:00 до 20:00. В центрах социальной помощи семье и детям и центрах поддержки семьи и детства все услуги можно будет получить с 09:00 до 18:00.

Сервисные центры «Московский транспорт», расположенные на улице 1905 года (дом 25) и на Старой Басманной (дом 20, корпус 1), 2 и 3 ноября принимают посетителей с 08:00 до 20:00. В День народного единства, 4 ноября, они работать не будут. Стоянки на улице Одоевского (владение 3), в проезде Дубовой Рощи (владение 7а) и в проезде Энтузиастов (владение 3) открыты круглосуточно на протяжении всех выходных. Здесь можно получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля.

С 2 по 4 ноября не будет осуществляться прием населения в главном офисе Московской автомобильной дорожной инспекции по адресу: улица Каланчевская, дом 49.