РИАМО - 2 ноя. Полицейские задержали женщину в Шатуре по подозрению в нанесении ножевого ранения знакомому в ходе распития спиртного, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

31 октября в 22:42 в микрорайне Керва Шатуры на улице Набережная, дом 9 из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в местну больницу доставлен и госпитализирован ранее судимый мужчина 1966 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции женщина 1960 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана мера пресечения - подписка о невыезде.