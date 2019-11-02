РИАМО - 2 ноя. На mos.ru уже зарегистрировали свыше 8,8 миллиона личных кабинетов физических лиц, а ежедневно в будни за получением электронных услуг на портал приходят порядка 1 миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На портале mos.ru жителям доступно более 340 услуг и сервисов. Свыше 10 из них появились в столице с начала года. В их числе подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации, заявки на высадку именного дерева, подписка на результаты медицинских анализов, регистрация на участие в электронных выборах, онлайн-уведомление о планируемом индивидуальном жилищном строительстве и о его окончании, а также другие услуги в сфере строительства, недвижимости и предпринимательства», - отмечается в материале.

На сайте напоминается, что в 2010 году в рамках государственной программы города «Информационный город» был разработан и начал работу портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москвы pgu.mos.ru, а в 2011 году столичные власти запустили услугу по записи ребенка в первый класс и получению единого платежного документа, быстро ставшие популярными среди пользователей.

Раньше для того, чтобы записать ребенка в первый класс, родителям приходилось идти в школу лично и занимать очередь с вечера, но после появления электронной записи ситуация изменилась: теперь записаться в образовательное учреждение, расположенное ближе к дому, можно через портал городских услуг в любое удобное время. То же самое и с получением и оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги — единый платежный документ стал доступен в электронном виде.

Также с 2012 по 2015 год появились социальные онлайн-услуги и сервисы. В их числе запись к врачу городской поликлиники, запись ребенка в детский сад или перевод в другой, подписка на результаты Единого государственного экзамена, прикрепление к взрослой поликлинике, а также предварительная запись на получение государственных услуг в центрах «Мои документы» и органах исполнительной власти. В 2013 году впервые в российской практике на портале была открыта электронная форма подачи заявления в загс.

В ноябре 2013 года произошло обновление портала: изменились дизайн и структура, которые разрабатывались с учетом мнения жителей путем открытого голосования. Пользователи группировали электронные сервисы по категориям и формировали удобный для всех каталог услуг. В голосовании приняли участие более 3,5 тысяч москвичей.

В 2012 году разработано мобильное приложение «Госуслуги Москвы», благодаря которому электронные сервисы стали доступны тем, кто предпочитает получать услуги с помощью смартфона. Доля таких пользователей неуклонно росла, и департамент информационных технологий Москвы развивал и модернизировал мобильное приложение, добавляя в него новые сервисы. Теперь основные вопросы можно решить онлайн быстро и просто.

В 2017 году портал городских услуг pgu.mos.ru объединился с сайтом mos.ru. Теперь официальный портал мэра и правительства Москвы стал для жителей источником полезной информации о городе и единым сервисом для получения необходимых услуг.

Портал mos.ru упростил взаимодействие между горожанами и органами власти. Жители стали узнавать новости своего района, города и получать необходимые услуги на одном сайте. В это же время стали доступны новые услуги, среди которых прикрепление к детской поликлинике, оформление полиса ОМС, запись детей в группы продленного дня, запись к ветеринару и пополнение карты «Тройка».

Кроме того, активно развивается мобильное приложение «Госуслуги Москвы». В прошлом году оно стало лучшим среди российских мобильных приложений органов власти, а в этом — вошло в топ-20 служебных программ App Store, заняв 17-е место рейтинга. Сегодня приложением пользуются более 1,2 миллиона человек.

С момента открытия портала госуслуг жителям Москвы оказано более 1,3 миллиарда электронных услуг.