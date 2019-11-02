РИАМО - 2 ноя. В институте Пушкина 7 ноября состоится «революционный» круглый стол, эксперты будут обсуждать, что сегодня можно, а что нельзя считать лингвистикой, говорится в сообщении пресс-службы института.

Тема круглого стола «Лингвистика и «нелингвистика»: как междисциплинарность меняет границы».

«Уже в 20-е годы ХХ-го века велись споры вокруг понимания того, что есть филология и лингвистика и как они разграничиваются. Внутри самой лингвистики тоже есть вопросы. Если вы спросите, например, одного из самых значительных лингвистов XX века Игоря Мельчука о том, что такое лингвистика, то многое из того, что другие лингвисты относят к лингвистике, окажется за ее пределами», – рассказала профессор кафедры русского языка и межкультурной коммуникации института Наталья Брагина.

Особо ожесточенные споры возникают вокруг понятий филология, гуманитарные дисциплины. Сегодня границы между науками стираются. Одним из современных трендов является междисциплинарность, которая коснулась и лингвистики. Появились новые лингвистические направления: психолингвистика, эколингвистика, социолингвистика, теолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокульторология.

«Но что такое междисциплинарность? Дань моде или некая общая тенденция, позволяющая формировать новые направления со своим методологиями, областями исследования? Мы посмотрим на эту проблему с разных точек зрения. Наши эксперты выскажут свое понимание. Конечно, мы не ждем абсолютного и безоговорочного согласия», — добавила Брагина.

На круглом столе запланировано 13 докладов. Это – доклады-высказывания, доклады-приглашения к разговору. После каждого из них будет обсуждение.

О границах лингвистики в разные эпохи расскажет заведующий отделом языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН Владимир Алпатов. Профессор НИУ ВШЭ Максим Кронгауз назвал свое выступление «Лингвистика: гордость и предубеждение». Новую идею о мультиканальной лингвистике предложил к обсуждению директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.

Круглый стол проводится институтом Пушкина в партнерстве с институтом языкознания Российской академии наук. Его соорганизатором и участником является ведущий научный сотрудник института языкознания РАН Мария Ковшова. Тема ее выступления – наука о языке, которая рассматривается как часть всеобщей науки о человеке.