РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В парке Талалихина Подольска 4 ноября проведут открытую тренировку по воркауту ко Дню народного единства, сообщается в группе «PODOLSK WORKOUT» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина Подольска 4 ноября пройдет открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике (воркаут) в рамках программы «Спорт в каждый двор», посвященная Дню народного единства. Помимо тренировки, участников ждут конкурсы и мастер-класс от команды «PODOLSK WORKOUT», - говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие в 12:00. Тренировка будет проходить при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа, а также Федерации воздушно-силовой атлетики России.