РИАМО - 2 ноя. Станция Тестовская Белорусского направления МЖД станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», с нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию метро и еще две станции две станции Филевской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Остановочный пункт Тестовская, который войдет в состав первого диаметра, станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов с точки зрения количества пересадок. С железнодорожной станции Тестовская можно будет пересесть на станции «Шелепиха» и «Деловой центр» Московского центрального кольца, на станции «Шелепиха» и «Деловой центр» Большой кольцевой линии, а также на станции «Выставочная» и «Международная» Филевской линии», - сказал представитель пресс-службы департамента.

По его словам, ожидается, что к 2020 году пассажиропоток станции МЦД-1 Тестовская вырастет более чем в два раза – до 5 тысяч человек в сутки. В перспективе здесь появится еще одна пересадка на станцию Тестовская МЦД-4.

Станция Тестовская войдет в состав первого диаметра, который улучшит транспортную доступность районов: Можайский, Кунцево, Фили-Давыдково, Филевский, Дорогомилово, Пресненский, Хорошевский, Тверской, Беговой, Бутырский, Савеловский, Марьина Роща, Тимирязевский, Марфино, Отрадное, Бескудниково, Восточное Дегунино, Лианозово, Дмитровский, Коптево.

Общая протяженность диаметра составит 52 километра, время в пути 80 минут. На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» будет 28 станций. С 12 станций первого диаметра можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Первый диаметр улучшит транспортную доступность 48 школ, 23 парков, 16 музеев и 26 институтов.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.