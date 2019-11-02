РИАМО - 2 ноя. Работу общественного транспорта изменят в субботу в четырех округа Москвы, в частности нововведения коснутся жителей СВАО, ВАО, СЗАО и САО, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2 ноября автобус №0 получит новый номер — 810. Время работы и маршрут не изменятся. Автобус, как и раньше, будет ходить от Рижского вокзала до Тихвинской улицы. С этого же дня вместо троллейбуса №53 будут ходить автобусы Т53. Маршрут и время работы транспорта также не поменяются», - уточняется в материале.

Нововведения введут в районе Соколиная Гора из-за ремонта трамвайных путей на Семеновской площади и Щербаковской улице. Например, с субботы автобусы №02 при движении к проспекту Буденного будут заезжать на трамвайное кольцо у станции метро «Семеновская». А с улицы Измайловский Вал к дому 30 на Измайловской улице перенесут остановку «Метро «Семеновская» в сторону проспекта Буденного.

Также с субботы по 4 ноября трамваи не будут ходить по проспекту Буденного, а также между 16-й Парковой улицей и станцией метро «Семеновская». Москвичи смогут воспользоваться автобусами №№ 034 и 036. Первый пойдет от 16-й Парковой улицы через станцию метро «Первомайская», Первомайскую улицу, станцию метро «Партизанская» и Щербаковскую улицу до «Семеновской». Второй — от Новогиреева через станцию метро «Новогиреево», 3-ю Владимирскую улицу, станцию метро «Шоссе Энтузиастов» и проспект Буденного до «Семеновской».

Кроме того запустят временные маршруты трамваев: №12 пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Угрешская до проезда Энтузиастов; №36 будет ходить от станции метро «Новогиреево» через станцию метро «Шоссе Энтузиастов» до «Авиамоторной»; №46 пройдет от Новоконной площади через станцию метро «Авиамоторная», проспект Буденного и станцию метро «Семеновская» до «Партизанской». Трамвай № 34 работать не будет.

Кроме этого, на северо-западе и севере столицы с субботы остановка «Метро «Щукинская» для автобусов №028 у дома 42 на улице Маршала будет работать как для высадки, так и для посадки пассажиров.

Бесплатный маршрут организуют для зрителей ледовых представлений. Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться автобусом Э «Дворец спорта «Мегаспорт» — «Метро «Динамо». С 6 по 8 ноября временный транспорт будет работать с 17:00 до 23:30, а с 9 по 10 ноября — с 11:00 до 23:30.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.