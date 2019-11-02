РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье застройщиков за неделю штрафовали на 1,1 миллиона рублей по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«За нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, вынесено четыре постановления на 200 тысяч рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений – девять постановлений на 720 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян добавил, что за нарушение проектной декларации и информационной открытости вынесено одно постановление на 50 тысяч рублей, три постановления на 150 тысяч рублей - за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

Четырем строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

На этой неделе в списке нарушителей - ООО «Мособлстрой №11» в Домодедове, ООО «СтройИнвест» в Химках, АО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» в Электрогорске, ООО «СВЕ компани» в Солнечногорске и другие компании.