РИАМО - 2 ноя. В больницы Турции будут поставить инновационное медоборудование из подмосковного Краснознаменска, это позволит производителю «БИОМИР сервис» увеличить экспорт продукции до 60 миллионов рублей в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Компания «БИОМИР сервис» из городского округа Краснознаменск в рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Стамбуле подписала меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве с турецким импортером продукции для ортопедии FASELİS SAĞLIK ÜRÜNLERİ», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения планируются совместные мероприятия для развития экспорта российской продукции. Среди них - международные выставки в Москве и Стамбуле, организация конференций для руководства медицинских центров Турции, проведение обучающих семинаров, курсов и тренингов для специалистов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, такое партнерство позволит российской компании в течении трех лет увеличить экспорт продукции до 60 миллионов рублей в год.

«БИОМИР сервис» с 2000 года работает на территории Подмосковья и занимается не только производством продукции для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, тканевой инженерии и восстановительной медицины, но и собственными разработками. Сейчас у предприятия 12 патентов на разработки медицинских изделий и способов лечения», - рассказал Хромов.

В своей работе компания использует опыт научных разработок ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова» Минздрава России и «Института медико-билогоических исследований и технологий» (АНО «ИМБИТ»).

FASELİS SAĞLIK ÜRÜNLERİ – ведущий импортер и дистрибьютор продукции для ортопедии, травматологии, торакальной хирургии и биоматериалов среди лечебных учреждений, имеющий дилеров по всей Турции.