РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска активисты установили в Саде камней камень из города‑героя Москвы, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«Закончился первый этап создания народного Сада камней памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собрали мы вместе 9 пятитонных камней из всех городов-героев России (Севастополь, Керчь, Тула, Смоленск, Новороссийск, Мурманск, Сталинград, Ленинград, Москва). Причем последний – из города-героя Москвы мы установили 1 ноября», - сказал Макаров.

Он отметил, что в скором времени активисты планируют приступить ко второму этапу работ в Саду камней: созданию холмистости в соответствие с планом и перемещению камней по плану.

Арт-объект будет готов к 9 Мая 2020 года, к 75-летию Победы, в Год памяти и славы.