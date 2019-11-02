РИАМО - 2 ноя. Со 2 по 4 ноября в столице пройдет фестиваль «День народного единства», гости смогут попробовать блюда 29 регионов нашей страны, а также приобрести красивые сувениры и поучаствовать в мастер-классах, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Праздник охватит 30 площадок по всей столице. В субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках «Московских сезонов», а 4 ноября к праздничной программе присоединится и 21 столичный парк.

«Участники торговой и гастрономической программ – они представляют 29 регионов нашей страны – удивят новыми блюдами и оригинальными сувенирами. Участие во всех событиях фестиваля бесплатно», — говорится в сообщении.

Среди новых предложений фестивального меню - карельские лепешки «сканцы», татарский пирог «балеш», орловские тыквенные лепешки с кедровыми орехами и хакасский чай (на площади Революции), холодный пирог с сахалинской рыбой малоглазыймакрурус и блины с наиполезнейшим уссурийским медом (на Школьной улице), а также вафли с каймаком - это кисломолочный продукт, по консистенции представляющий собой нечто среднее между сливками и сливочным маслом (на Матвеевской улице).

Гостей ждет сразу три новых спектакля, мастер-классы по гончарному делу, столярному ремеслу, уроки по приготовлению национальных блюд.

На площади Революции впервые откроется «Студия архитектора». Здесь дети узнают о городском планировании, о разных архитектурных стилях, и о главных достопримечательностях крупных российских городов. Занятия в студии будут проходить 2, 3 и 4 ноября, с 13:00 до 18:45.

На площади Славы всех желающих научат делать роспись по стеклу. Занятия пройдут 2 ноября в 13:00 и 16:00, 3 ноября в 14:00 и 17:00 и 4 ноября в 15:00 и 18:00.

На Манежной покажут спектакль-«путешествие» режиссера Сергея Котюха. А на бульваре Дмитрия Донского покажут спектакли по сказкам народов европейской и азиатской части России.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «День народного единства» можно найдете на сайте «Московских сезонов».