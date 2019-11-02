РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 5 ноября временно отключат отопление и горячую воду более чем в 20 домах из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 5 ноября, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы на двух теплопунктах - 12 и 14. Во время проведения работ с 9:00 до 13:00 не будет подаваться тепло и горячая вода в многоквартирные дома микрорайона Климовск по адресам: улица Рощинская, дома №№2, 4, 6, 8/22; улица Красная, дома №№1, 2, 3; Школьная, дома №№24, 26, 28, 30/5, 32/4, 34, 36», - говорится в сообщении.

Также тепла и горячей воды не будет в жилых домах №№2А и 4А по улице Рощинская, в домах №№1А, 1Б, 9 по улице Красная и в домах №№31, 33 по Школьной улице.