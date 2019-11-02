РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. Три специалиста домодедовского отдела ЗАГС приняли участие во втором туре конкурса профессионального мастерства среди работников территориальных структурных подразделений Главного управления ЗАГС Московской области «Лучший ведущий церемонии-2019», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В конкурсе приняли участие 3 специалиста Домодедовского отдела ЗАГС: Евгения Гулько, Ирина Моисеева и Оксана Подколзина», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший ведущий церемонии имянаречения», «Лучший ведущий церемонии чествования юбиляров семейной жизни», «Лучший ведущий церемонии регистрации заключения брака».

Конкурс проходит в Московском областном дворце бракосочетания №2 в Красногорске. Финал состоится 14 ноября. Целью конкурса является формирование общественного представления о приоритетах семьи и брака, повышение их роли и авторитета в обществе, приобретение новых квалификаций работников органов ЗАГС и улучшение качества государственной регистрации актов гражданского состояния.