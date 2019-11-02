РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. Новый современный сканер позволит Госфильмофонду оцифровать более 22 тысяч фильмовых носителей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В рамках реализации национального проекта «Культура» — это уже третий высокоскоростной сканер. Такого комплекта оборудования нет ни в одном архиве мира. Это позволит в ближайшие 5 лет оцифровать более 22 000 фильмовых носителей из архивов фонда», - говорится в сообщении.

Ранее у Госфильмофонда появились машины ультразвуковой чистки, которые вошли в состав сложного комплекса подготовки для перевода пленки в цифровой формат.

«Кинопленку, полученную из хранилища, проверяют, реставрируют, устраняя разрывы перфораций, укрепляя склейки и слабые места вручную. Но для чистки используют метод ультразвуковой кавитации. Такой способ позволяет добиться максимального результата, не повреждая эмульсию пленки», - добавляется в сообщении.

Госфильмофонд находится в микрорайоне Белые столбы по адресу: проспект Госфильмофонда, дом 5.