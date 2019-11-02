РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье продолжается реализовываться проект «Методический автобус» - творческое путешествие лучших педагогов и директоров региона по образовательным учреждениям Московской области, в проекте уже поучаствовали более 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«С 30 по 31 октября 2019 года в мероприятиях методического автобуса приняли участие свыше 300 педагогов из Талдомского и Дмитровского городских округов»,– рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Проект реализуется с 2018 года, за это время в нем поучаствовали свыше 3 тысяч директоров и учителей подмосковных школ.

«В работе проекта уже приняли участие педагоги городских округов Наро-Фоминский, Рузский, Можайский, Волоколамский, Лотошино, Шаховская, Клин, Богородский, Электросталь, Зарайск, Коломенский, Воскресенск, Домодедово, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Шатура, Кашира, Серебряные Пруды. В этом году это было последнее путешествие, мы продолжим реализацию проекта в 2020 году»,– сообщила Каклюгина.

Цель «Методического автобуса» - распространение передового педагогического опыта, оказания методической помощи педагогам и руководителям образовательных организаций Московской области, консультации по вопросам, относящимся к профессиональной деятельности педагогов, а также к деятельности образовательной организации.