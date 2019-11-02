РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В субботу утром иномарка повисла на тросовом ограждении на площади Ленина в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Авария произошла на площади Ленина в субботу утром (2 ноября - ред.). Иномарка повисла (левой частью) на тросовом ограждении, установленном на Большой Серпуховской улице», - сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:08 на данном промежутке автодороги движение затруднено.