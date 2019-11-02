РИАМО - 2 ноя. В Серпухове на улице Весенней появились новые дорожные знаки, предупреждающие о запрете на остановку транспорта и работе эвакуатора, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Обращаем ваше внимание на то, что на улице Весенней возле главного входа в МСЧ №8 установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательным и не оставлять на этом участке улицы свои автомобили.