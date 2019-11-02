РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Пожарные потушили возгорание в здании в подмосковном Подольске, строение находится на улице Суворова, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 1 ноября в 15:21 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Суворова, дом 5. Пожарные округа ликвидировали возгорание в 20:20», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 10 человек.