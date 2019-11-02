РИАМО - 2 ноя. На 26-метровом экране павильона МЦД ко Дню народного единства 4 ноября появится карта России, гостей приглашают посетить развлекательную программу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На карте гости смогут отметить свою малую родину или место, куда бы они хотели поехать в путешествие.

«В День народного единства интерактивный фасад украсит 26-метровая карта России. Также для жителей подготовили развлекательную программу. С 12:00 до 15:00 в павильоне будет проходить мастер-класс по изготовлению старооскольской глиняной игрушки», — говорится в сообщению

Все желающие смогут получить крафтовый значок с одним из символов регионов. Значки будут изготавливать на станке прямо в павильоне, посетители смогут выбрать понравившийся дизайн. Изготовление начнется в 12:00, количество ограничено.

В 15:00 в павильоне начнется концерт участника проекта «Музыка в метро» Александра Демидова. Он сыграет на скрипке и синтезаторе музыку народов России.

Павильон МЦД был открыт 21 декабря 2018 года. В нем можно узнать о проекте МЦД, построить маршрут, узнать тарифы, посмотреть макет поезда «Иволга».