РИАМО - 2 ноя. В городском округе Домодедово согласовали архитектурный облик магазина в деревне Павловское, площадь здания составит 1,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области согласован облик здания в городском округе Домодедово. Магазин площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров планируется к реализации в деревне Павловское на улице Вокзальная»,- сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Двухэтажное здание построят в современном стиле, оно будет гармонично вписываться в окружающую застройку. Отделку фасадов сделают под натуральный материал с текстурой под дерево. Зону общественного и торгового назначения выделят серым цветом и большим витражным остеклением.

Территорию возле магазина благоустроят, там появятся открытые автостоянки с местами для инвалидов, а также комфортная и безопасная пешеходная инфраструктура.

Авторы проекта: ООО «Проект ТМ-9».