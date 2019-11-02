РИАМО - 2 ноя. Спасатели вынесли из горящего жилого дома на Большой Сухаревской площади в Москве необычного питомца одной из жительниц – сову по имени Абу, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание произошло в пятницу днем. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, потушили его в 17:08. С крыши и верхних этажей дома при помощи автослестниц и самоспасателей «Фенист» были спасены 31 человек. Трое обратились за медпомощью.

«Среди спасенных был и необычный питомец. Одна из эвакуированных жильцов дома очень переживала за свою сову. Спасенная женщина просила найти птицу по имени Абу. При работе отделений на этажах сова была найдена, а до того момента, как была передана хозяйке, отогревалась в одной из пожарных машин», — говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовало 35 единиц техники и более 130 человек личного состава.