РИАМО - 2 ноя. В субботу при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, температура воздуха в Московском регионе может подняться до 4 градусов, сообщается сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 2-4 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, такая погода в столичном регионе характерна для начала ноября. Они также отмечают, что для большинства людей такая погода является нормальной и не вызывает отрицательных реакций, однако метеозависимые люди могут почувствовать определенный дискомфорт.

«Сложнее переносить такие погодные условия лицам с повышенной метеочувствительностью, особенно при наличии хронических болезней, прежде всего, это заболевания суставов воспалительного генеза или же послеоперационные и посттравматические состояния. Влажно-прохладные условия являются причиной роста обострений болезней органов дыхания, острых респираторных и простудных состояний», - отмечается в сообщении.

Помимо всего прочего, синоптики посоветовали держать организм в тонусе при любой погоде, а также найти время для прогулок на свежем воздухе и принимать общеукрепляющие растительные препараты.