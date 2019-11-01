РИАМО - 1 ноя. Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Московской и Тверской областей, которых подозревают в совершении целого ряда преступлений, от убийств до мошенничества, группировка «черных риелторов» расправилась с девятью людьми, чтобы завладеть их квартирами, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что с декабря 2012 по 2016 годы житель Тверской области (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) в целях незаконного обогащения и получения постоянных преступных доходов создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности», - отмечается в материале.

В основном группировка занималась мошенничеством с недвижимостью, но также было совершено хищение денег с пластиковых банковских карт одного из потерпевших. В основном под прицел участников преступников попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, владеющие квартирами в Москве.

Мошенники предлагали своим жертвам купить жилье подешевле на территории Тверской области, продав свою квартиру в столице, а разницу использовать в качестве прибыли.

После того, как жертвы подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, бандиты угощали их спиртным, в которое подмешивали снотворное. После этого потерпевших вывозили и убивали с особой жестокостью — расстреливали, топили, закапывали живьем. Вместе с тем, преступники убивали членов семей потерпевших, чтобы те не мешали им присваивать имущество.

«В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организованной преступной группы на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Их жертвами стали девять человек», - говорится в сообщении.

Пресечь деятельность группировки удалось только в марте 2018 года. Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.