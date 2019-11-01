РИАМО - 1 ноя. По итогам борьбы на торгах земельный участок площадью 19 гектаров в городском округе Истра сдали в аренду на 20 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг - совокупность видов деятельности, которая благоприятно влияет на экономику региона.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с министерством имущественных отношений Московской области сдан в аренду земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью 19 гектаров, находящийся в собственности Московской области», - говорится в сообщении

На торгах развернулась конкурентная борьба, по итогам которой земельный участок предоставлен победителю в аренду сроком на 20 лет.

Подробная информация о земельных участках, выставленных на торги в регионе, размещена на Едином портале торгов Московской области.