РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы ряда энергетических объектов, в связи с этим в ноябре подача электрической энергии будет временно ограничена в домах и учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Для того, чтобы все потребители смогли оперативно узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по его адресу опубликован график предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго», - говорится в сообщении.

Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице официального сайта министерства.

Плановые и ремонтные работы на сетях включают в себя: техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы и другое.

Они проводятся с целью обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области.

Подробный график отключений можно найти по ссылке.