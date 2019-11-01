РИАМО - 1 ноя. В подмосковной Дубне сдан в эксплуатацию завод «Полекс Бьюти» по производству косметических средств, резидент ОЭЗ «Дубна» создаст на предприятии порядка 40 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Резидентом ОЭЗ «Дубна» компания «Полекс Бьюти» стала в декабре 2016 года. Проект предусматривает создание на территории подмосковной особой экономической зоны высокотехнологичного предприятия по производству профессиональных косметических средств для волос.

«Для реализации проекта компания намерена возвести комплекс зданий общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Его строительство велось опережающими темпами. В июне 2017 года резидент приступил к подготовительным работам на левобережном участке ОЭЗ, в феврале 18 года была забита первая свая, а в августе этого года строительство завершилось.

«В новом здании установлено необходимое инженерное и технологическое оборудование, завершены пуско-наладочные работы, компания активно ведет обучение персонала», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что до конца года компания планирует начать выпуск продукции. «Полекс Бьюти» рассчитывает занять значительную долю рынка профессиональной косметики для волос в России.

По его словам, общие инвестиции в проект составят более 217 миллионов рублей. Оптовыми покупателями продукции резидента ОЭЗ «Дубна» будут дистрибьюторы и дилеры. Также потребителями косметики российского производства станут салоны красоты и специализированные магазины.