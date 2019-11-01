РИАМО - 1 ноя. В Коломенском городском округе Подмосковья собственник четырех сельскохозяйственных участков нарушил правила земельного законодательства и вовремя не погасил штраф, за что теперь по решению суда должен выплатить более 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В управление Россельхознадзора поступили материалы из администрации Коломенского городского округа, из которых следовало, что Хасин И.М., собственник четырех сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 208,9 гектара, нарушил требований земельного законодательства РФ.

«Земельные участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью на всей территории, а также не используются для сельскохозяйственного производства в течение длительного периода», – говорится в сообщении.

Мужчина не выполнял обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и по предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

В марте текущего года Хасин И.М. был привлечен к административной ответственности и должен был выплатить штраф на общую сумму 103,283 тысячи рублей. Но вовремя не погасил штрафы.

В октябре 2019 года мировым судом было принято решение о удвоении штрафа. Теперь Хасин И.М. должен выплатить сумму в размере 206,566 тысячи рублей.