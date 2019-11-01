РИАМО - 1 ноя. После завершения капитального ремонта на Дединовской паромной переправе в городском округе Луховицы возобновили движение транспорта, в рамках работ полностью заменены бетонные конструкции опор причалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Переправа через реку Оку является быстрым и удобным путем проезда к Луховицам для жителей близлежащих населенных пунктов. Ежедневно паромом пользуются порядка 1 тысячи автомобилистов и пешеходов.

«До капитального ремонта Дединовская переправа функционировала только в летне-осенний период и зависела от уровня воды в реке. Проведенный ремонт обеспечил функционирование паромной переправы при более низких уровнях воды, что позволит осуществлять транспортную связь территорий Луховиц более длительное время», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Капремонт переправы стартовал в ноябре 2018 года и завершился по графику. В рамках работ полностью заменены бетонные конструкции опор причалов, устроены новые верхние распределительные части свай.

Также заменены лебедки и ходовой трос, удерживающий паром от сноса течением во время движения, выполнено укрепление откосов подходов бетоном, набережная часть усилена шпунтом и облицована, устроены ливневая канализация и очистные сооружения, линии электропередачи и освещения. Для удобства пешеходов на подходе к переправе оборудованы тротуарные дорожки и установлены автопавильоны.

Прошлой зимой капитально отремонтировали само судно: заменили обшивку днища и бортов, восстановили конструкции каркаса носовой и кормовой частей, переработали механизм подъема якорных цепей для предотвращения попадания воды в трюм. Паром служил 25 лет и находился в аварийном состоянии, также требовался капремонт причала и подъездных путей.

«Судно рассчитано на 50 пассажиров и 30 легковых автомобилей, а также на перевозку грузового транспорта и техники. Общая грузоподъемность составляет 260 тонн», - отмечается в материале.

Для обеспечения безопасности в период зимнего ледостава и проведения спасательных операций во время чрезвычайных ситуаций на низкой воде приобретен аэробот с плоским дном и воздушным винтом вместимостью восемь человек, также закупили два новых буксировочных катера и спасательное оборудование.