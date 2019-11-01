РИАМО - 1 ноя. Полицейские в Солнечногорске задержали 27-летнего мужчину, въехавшего на автомобиле в здание продуктового магазина, в момент задержания у него были признаки опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие, а именно въехал в здание продуктового магазина, расположенного по улице Красной. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время проверки документов почувствовали запах алкоголя, исходивший от водителя», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но он отказался выполнить это законное требование.

«Сотрудники ГИБДД установили, что в октябре 2018 года в отношении мужчины вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишен права управления сроком на 1,5 года», – добавила Петрова.

В отношении задержанного правоохранители составили протоколы по статье 12.7 «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и статье 12.37 «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности» КоАП.

Более того, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».