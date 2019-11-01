РИАМО - 1 ноя. В Московской областной думе 3 и 4 ноября пройдут приемы жителей Подмосковья, на них необходимо предварительно записаться, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Их проведут первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин – 3 ноября и председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян – 4 ноября. Часы работы приемной – с 15:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Адрес приемной: Москва, проспект Мира, дом 72.

Ознакомиться с графиком проведения приемов можно на официальной странице Мособлдумы в соответствующем разделе. Кроме того, депутаты ведут приемы жителей и в своих избирательных округах – с их графиком также можно ознакомиться на сайте областного парламента.