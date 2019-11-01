РИАМО - 1 ноя. Сельхозпроизводители Московской области с начала 2019 года приобрели 598 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье практически завершился сбор урожая и начался период его активной реализации. Это пик закупок сельхозмашин и оборудования. Отмечу, что с начала года парк техники в сельхозпредприятиях региона увеличился на 598 машин», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что в основном закупается отечественная конкурентоспособная техника, не уступающая аналогам иностранных марок. Более того, по его словам, отечественные машины иногда превосходят зарубежную технику по техническим характеристикам, к тому же они дешевле в обслуживании.

«Новые модели отечественной сельхозтехники экономически более эффективны. Аграрии региона, в частности, приобрели 110 новых российских тракторов, 36 зерноуборочных и 17 кормоуборочных комбайнов, а также 435 единиц грузовиков, сеялок и прочих сельхозагрегатов», - отметил Разин.

Благодаря современной технике Подмосковье находится в числе лидеров в стране по многим отраслям сельского хозяйства. Разин отметил, что область — один из немногих регионов, где субсидируют закупку сельхозтехники. А это, по его мнению, является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению парка.

«Предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельхозтехники в областном бюджете составляет 152,8 миллиона рублей, что на 23,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году», - добавил Разин.

Он подчеркнул, что уже на сегодняшний день сельхозпроизводители области закупили больше техники в сравнении с 2018 годом в целом.