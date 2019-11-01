РИАМО - 1 ноя. Учителя Московской области поучаствовали в апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций по девяти предметам – физике, географии, химии, биологии, английскому языку, ОБЖ, физкультуре, искусству, технологии, говорится в сообщении министерства образования Подмосковья.
«С 23 по 30 октября более 700 участников апробации <...> получили возможность применить свои знания и опыт, выполняя задания диагностической работы по оценке профессиональных компетенций. <…> Наши педагоги смогли продемонстрировать свои знания каждый по своему предмету», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
В апробации приняли участие педагоги из Дубны, Ивантеевки, Лобни, Солнечногорска и Химок, а также из Дзержинского, Можайского, Пушкинского и Талдомского округов.
Работы, которые пришлось написать подмосковным учителям, состояли из двух частей – теста и заданий с развернутым ответом. Результаты апробации станут известны не позднее 20 ноября.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина
14 вопросов | Пройден 43 раза
1 ноября проводится «Большой этнографический диктант». Вы можете проверить свой уровень этнографической грамотности вместе с РИАМО.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (2/14)
Россия – федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Столько республик в составе Российской Федерации?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (9/14)
Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. Под каким именем он известен каждому жителю России?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (13/14)
Самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа – остров Белый в Карском море. Это священный остров для ненцев. По преданию, на него нельзя брать женщин, чтобы не разозлить хозяина этих земель – Сэра Ирика. Как переводится на русский это имя?
Что-то про народы, населяющие Россию, вы явно слышали. Но можете и перепутать удмуртов с бурятами. Чтобы не попасть впросак, почаще смотрите образовательные шоу, проходите тесты или участвуйте в этнографических диктантах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии