РИАМО - 1 ноя. Учителя Московской области поучаствовали в апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций по девяти предметам – физике, географии, химии, биологии, английскому языку, ОБЖ, физкультуре, искусству, технологии, говорится в сообщении министерства образования Подмосковья.

«С 23 по 30 октября более 700 участников апробации <...> получили возможность применить свои знания и опыт, выполняя задания диагностической работы по оценке профессиональных компетенций. <…> Наши педагоги смогли продемонстрировать свои знания каждый по своему предмету», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В апробации приняли участие педагоги из Дубны, Ивантеевки, Лобни, Солнечногорска и Химок, а также из Дзержинского, Можайского, Пушкинского и Талдомского округов.

Работы, которые пришлось написать подмосковным учителям, состояли из двух частей – теста и заданий с развернутым ответом. Результаты апробации станут известны не позднее 20 ноября.