РИАМО - 1 ноя. В пятницу завершилась акция «Согреем детские сердца добротой и любовью», проходившая в поддержку детей из неблагополучных семей, в которой приняли участие более 10 тысяч ребят из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Традиционно акция проходит во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей, подведомственных нашему министерству, в этом году в ней приняли участие более 10 тысяч ребят», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для детей были организованы экскурсии, концертные программы, во многих районах ребятам из малообеспеченных семей купили зимнюю одежду. Акция завершилась в пятницу. В этот день 2 тысячи подмосковных ребят пригласили на театрально-цирковое шоу «Волшебная лампа» в Vegas City Hall.

Акция «Согреем детские сердца добротой и любовью» проводится в Подмосковье с 2004 года. Ее инициатором вытупил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Цель мероприятия – поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из неблагополучных семей. Акция проводится ежегодно министерством социального развития региона совместно с Русской православной церковью.