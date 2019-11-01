РИАМО - 1 ноя. При проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды в Подмосковье министерство благоустройства региона рекомендует создавать механизмы для обеспечения общественного участия в данной работе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Соучаствующее проектирование — это процесс проектирования с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и задач развития территории», - объяснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что оно также помогает выявить истинные проблемы и потребности людей, принять совместные решения, разрешить конфликты и повысить эффективность проекта.

Соучаствующее проектирование является современным механизмом реализации участия общественности в принятии решений по изменению, реконструкции и преобразованию среды.

Большая потребность в данном виде проектирования возникает при создании и реконструкции общественных пространств, в особенности центральных городских территорий: парков, скверов, площадей, улиц и набережных, а также дворовых территорий.

Хайкин подчеркнул, что при формировании команды проекта необходимо учитывать как текущих пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей территорий, то есть смотреть в будущее.

«Особое внимание рекомендуется уделить процессу вовлечения школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному городу, а через учащихся школ и дошкольных образовательных учреждений к обсуждению можно привлечь взрослых», - добавляется в материале.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, а также представители управляющих и обслуживающих организаций. В случае, если благоустраиваемая территория относится к нескольким зданиям, необходимо обеспечить участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и организаций на территории.

«Взаимодействие с жителями в целом одно из важнейших направлений, потому что именно они являются главным заказчиками и конечными потребителями результатов нашей работы. Мы неоднократно убедились на своем опыте, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой и помогает сформировать положительную оценку», - заключил министр.