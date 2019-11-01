РИАМО - 1 ноя. Более 120 сотрудников МФЦ Подмосковья обучили электронной подаче извещений о продаже сельскохозяйственных земель в рамках вебинара, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Свыше 120 представителей МФЦ прошли обучение, чтобы помочь жителям Московской области верно оформить заявление на данную услугу, если граждане захотят продать участок сельхозназначения.

«Услуга дает возможность собственникам сельхозземель, желающим продать свои участки, известить государство о намерении. Дело в том, что правительство Московской области обладает преимущественным правом на покупку сельхозземель на территории региона. Развитие сельского хозяйства - одна из основных задач в регионе, поэтому у правительства есть возможность купить земельные участки для этих целей», - отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что в электронном виде услуга появилась на РПГУ в середине сентября. До этого собственники направляли извещение и документы по почте или привозили в дом правительства Московской области. Сейчас подать документы можно прямо из дома или прийти в любое МФЦ области, где собственнику помогут обученные сотрудники центра.

По его словам, с начала текущего года услугой воспользовались более 1,5 тысяч жителей Подмосковья.