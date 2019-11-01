РИАМО - 1 ноя. С Киевского вокзала Москвы отправился первый ночной поезд с кольцевым маршрутом, утром следующего дня он прибудет на Павелецкий вокзал, по пути заехав в города Московской, Тульской и Калужской областей, сообщил журналистам в пятницу начальник московского филиала АО «ФПК» Евгений Бухвалов.

«Сегодня мы отправляем поезд, который будет курсировать между станциями Москва-пассажирская Киевская - Москва-пассажирская Павелецкая. Два поезда будут приблизительно в одно время отправляться с двух вокзалов навстречу друг другу. Целью запуска данного поезда является соединение малых городов Московской и соседних областей со столицей», - сказал Бухвалов.

Он добавил, что оба поезда имеют удобное расписание. С Киевского вокзала поезд будет отправляться в 20:33 и прибывать на Павелецкий вокзал в 09:41 следующего дня. С Павелецкого вокзала состав будет отправляться в 18:40 и прибывать на Киевский вокзал в 07:55 следующего дня.

По словам Бухвалова, поезда будут проезжать по таким городам, как Обнинск, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Донской, Новомосковск, Венев, Кашира и Домодедово.

«Мы приняли решение для того, чтобы пассажиров этих малых городов собрать и привезти в удобное для них время в Москву и отвезти обратно. Мы посмотрим, насколько этот поезд интересен нашим пассажирам», - заключил Бухвалов.