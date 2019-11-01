РИАМО - 1 ноя. Правительство Московской области распорядилось выплатить премии 200 сотрудникам полиции, которые обеспечивали соблюдение правопорядка во время выборов в Подмосковье, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 200 сотрудникам полка полиции (по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий) Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, принимавшим активное участие в обеспечении мероприятий по стабилизации общественно-политической ситуации и недопущению нарушений правопорядка на территории Московской области в ходе подготовки и проведения выборов, в размере 50 тысяч рублей каждому», - говорится в документе.

8 сентября 2019 года в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. На выборах работали более 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. В обеспечении безопасности были задействованы свыше 6 тысяч сотрудников полиции, а также частные охранные предприятия, кинологи и дружинники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что выборы в Подмосковье были организованы на высоком уровне.